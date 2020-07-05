Врач заявил о серьёзной опасности новой волны коронавируса в ноябре

https://static.news.ru/photo/1dc744f6-be5d-11ea-bd0f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Новая волна коронавируса наступит в ноябре-декабре вместе с сезонными заболеваниями гриппом и ОРВИ. И готовиться к ней нужно более серьёзно, считает бывший глава всемирного профсоюза врачей WMA Леонид Эйдельман.

Новая волна может быть осложнена сезонной вспышкой простудных заболеваний. И в этом случае будет крайне трудно отличить «обычных» кашляющих и чихающих больных от заражённых COVID-19. В этом и заключается большая проблема.

Мы ожидаем большую волную в ноябре-декабре. При этом надо понимать, что в ноябре-декабре будет рост — как каждый год — респираторных заболеваний, — сказал профессор в интервью РИА Новости.

Систему здравоохранения необходимо полностью мобилизовать к ноябрю, когда на волну коронавируса наложится вспышка сезонных заболеваний. Осенняя волна будет по всем расчётам гораздо значительнее, чем летняя, связанная с отменой карантина.

По всему миру уже наблюдается распространение второй волны инфекции, которая была предсказана этой весной. Растёт количество заражённых, но есть страны, где эта цифра маленькая — Италия, Германия, а есть страны, где рост очень значителен — Индия. В Китае снова возникло несколько очагов заражения.

Так что в целом мы знаем, количество обнаруженных больных превысило 11 миллионов во всем мире, и если мы не будет экстраполировать данные, которые были получены в некоторых исследованиях, в том числе в Нью-Йорке и в других странах, то количество на самом деле заражённых превышает количество обнаруженных, — делает вывод врач.

Так, в Израиле на начало июля пришлось число новых случаев коронавируса, превышающие показатели марта-апреля. Власти снова возвращаются к ограничительным мерам. Эйдельман считает, что самым правильным будет введение региональных карантинов на непродолжительное время.

Полное же закрытие экономики грозит только ухудшением ситуации в том числе и для системы здравоохранения. Ограничения по всей стране чреваты углублением экономического кризиса, уверен профессор. Карантины же нужно вводить в регионах, где появляется много новых случаев, а не по всей стране.

Ранее NEWS.ru сообщал, что вторая волна пандемии коронавирусной инфекции может не наступить. Об этом 3 июля на брифинге заявил директор программы Всемирной организации здравоохранения по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан.