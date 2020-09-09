Врач выдвинул версию внезапной смерти невесты в Дагестане

https://static.news.ru/photo/70b72ae8-bb3b-11ea-bbaf-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Врач-патологоанатом Александр Эдигер высказался по поводу внезапной смерти невесты в день свадьбы в дагестанском селе Мургук и назвал одну из версий случившегося.

Судмедэкспертиза сейчас устанавливает точную причину смерти девушки, которая умерла после приёма лекарства. По словам Эдигера, приём препарата может не иметь никакой связи с наступившей смертью. Возможно, невеста была тяжело больна, и у неё внезапно остановилось сердце, сообщает MK.RU.

Эдигер считает неверной ситуацию, когда человек идёт в аптеку и сам покупает «некое лекарство», поскольку она может привести к немедленной реакции непереносимости.

В аптеке невозможно сейчас купить психотропное, которое моментально приводит к смерти. Но при плохом настроении, стрессе, депрессии, если мы самостоятельно пытаемся оказать себе помощь, мы рискуем, потому что обречены на ошибку, — отметил врач.

Он добавил, что при походе в аптеку лучше лишний раз проконсультироваться с врачом.

Ранее NEWS.ru сообщал, что 5 сентября невеста умерла в день собственной свадьбы в селе Мургук в Дагестане. Женщина переволновалась и купила в аптеке лекарство для успокоения. Однако после приёма препарата ей стало хуже. Она поступила в больницу, где скончалась. В настоящий момент следователи проводят доследственную проверку, после которой будет принято процессуальное решение.