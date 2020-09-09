Врач выдвинул версию внезапной смерти невесты в Дагестане

Врач-патологоанатом Александр Эдигер высказался по поводу внезапной смерти невесты в день свадьбы в дагестанском селе Мургук и назвал одну из версий случившегося.
Судмедэкспертиза сейчас устанавливает точную причину смерти девушки, которая умерла после приёма лекарства. По словам Эдигера, приём препарата может не иметь никакой связи с наступившей смертью. Возможно, невеста была тяжело больна, и у неё внезапно остановилось сердце,
Эдигер считает неверной ситуацию, когда человек идёт в аптеку и сам покупает «некое лекарство», поскольку она может привести к немедленной реакции непереносимости.
В аптеке невозможно сейчас купить психотропное, которое моментально приводит к смерти. Но при плохом настроении, стрессе, депрессии, если мы самостоятельно пытаемся оказать себе помощь, мы рискуем, потому что обречены на ошибку, — отметил врач.
Он добавил, что при походе в аптеку лучше лишний раз проконсультироваться с врачом.
Ранее NEWS.ru сообщал, что 5 сентября невеста умерла в день собственной свадьбы в селе Мургук в Дагестане. Женщина переволновалась и купила в аптеке лекарство для успокоения. Однако после приёма препарата ей стало хуже. Она поступила в больницу, где скончалась. В настоящий момент следователи проводят доследственную проверку, после которой будет принято процессуальное решение.
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