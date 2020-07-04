Врач умерла от коронавируса после отказа сделать ей КТ лёгких из-за веса

https://static.news.ru/photo/836a3562-be0c-11ea-812c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Врач-гинеколог Галина Лебедева, проработавшая в Уярской больнице в Красноярском крае 34 года, умерла из-за сильного поражения лёгких в результате инфицирования коронавирусом. В медучреждении ей отказались сделать компьютерную томографию (КТ) из-за лишнего веса.

Как рассказала дочь медика Елизавета Лебедева, её 58-летняя мать скончалась 2 июля. В первый раз за помощью к врачам она обратилась 21 июня. Женщине назначили антибиотики и отправили домой. На следующий день из-за отсутствия улучшений дочь отвезла мать в больницу.

Она хотела сделать КТ. Но ей сказали, что в томограф она не влезет, надо делать снимок. Сделали снимок, сказали, что всё чисто. Госпитализацию никто не предложил, — рассказала изданию NGS24.ru девушка.

По её словам, после открытия больничного листа им ещё раз приходилось вызывать скорую помощь. Из-за ухудшения самочувствия они вновь были вынуждены дойти до больницы. На этот раз инициатива сделать КТ лёгких поступила от персонала. После процедуры медики заявили, что у больной практически стопроцентное поражение лёгких и необходима срочная госпитализация.

Всем родственникам до сих пор интересно, почему в понедельник она не влазила в КТ, а в среду вдруг влезла, — отметила дочь погибшей.

После постановки диагноза оказалось, что в больнице нет мест. Свободная койка нашлась только после того, как родные начали звонить на горячую линию по коронавирусу. Позже удалось добиться перевода матери в больницу Красноярска, где та умерла через несколько дней.

Как писал NEWS.ru, директор департамента общественного здоровья, коммуникаций и экспертной деятельности Минздрава РФ Людмила Летникова 26 мая заявила, что в стране из-за коронавируса умер 101 врач.

А 3 июля глава ведомства Михаил Мурашко уточнил, что в России от коронавируса с начала пандемии умерли всего 40 врачей. Он назвал это самой верной проверенной информацией, поскольку по этим случаям произведены единовременные страховые выплаты.

Статистика главы Минздрава вызывает вопросы, ведь только в Дагестане за время пандемии скончались свыше 40 врачей. Такие цифры в середине мая привёл глава республиканского Минздрава Джамалудин Гаджиибрагимов.