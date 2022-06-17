Врач строго предупредила, что не всем можно есть красное мясо Врач-диетолог Дианова назвала категории людей, которым нельзя есть красное мясо

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Людям, страдающим некоторыми хроническими заболеваниями, нельзя есть красное мясо, об этом в разговоре с NEWS.ru сообщила врач-диетолог Нурия Дианова. Она перечислила категории пациентов, которым категорически запрещено есть такие виды мяса, и рассказала, чем возможно их заменить. Также эксперт объяснила, в сочетании с какими продуктами красное мясо наносит наибольший вред для здоровья.

Красное мясо категорически запрещено к употреблению людям с болезнью печени и почек. Также стоит воздержаться от употребления красного мяса, если у пациента поставлен диагноз подагра. Отдельно хочу отметить, что если у человека есть аллергия, то красное мясо часто выступает в качестве возбудителя, особенно в сочетании с красным вином и именно поэтому подагру в свое время называли болезнью королей, — заявила Дианова.

Также эксперт объяснила, какие виды диет можно брать на вооружение в случае, если вам противопоказано употреблять в пищу мясо.

Самое главное во всем придерживаться меры. Есть огромное количество разноплановых диет, в том числе и с исключением употребления красного мяса. Лучше всего на мой взгляд себя зарекомендовала средиземноморская диета, которая в свою очередь практически лишена животного белка, — подчеркнула Дианова.

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