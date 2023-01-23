Врач развеял миф о вреде газовых плит для астматиков Пульмонолог Овечкин: газовые плиты не несут вреда для астматиков

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Газовые плиты не несут риски для возникновения астмы и не вредны для тех, кто уже ей болеет, заявил NEWS.ru пульмонолог Вячеслав Овечкин. Так он прокомментировал статью Bloomberg о корреляции между количеством болеющих астмой среди детей и присутствием в доме газовой плиты из-за побочного продукта горения. Согласно опубликованным данным научных исследований, использование газа для приготовления пищи в домах увеличивало риск появления астмы на 42%, а вероятность возникновения хронической астмы вырастала на 24%. По словам Овечкина, в данном исследовании не исключена подмена факторов, а такого понятия, как хроническая астма, нет в российском здравоохранении.

У меня нет такой информации, что использование газовых плит при приготовлении пищи несет риски для возникновения бронхиальной астмы. Если было крупное исследование, возникает вопрос о методике проведения, не исключена подмена факторов. Вдобавок нет такого понятия, как хроническая астма. Есть просто бронхиальная астма и бывают приступы бронхиальной астмы как острое состояние. Такого понятия, как хроническая астма, в российском здравоохранении нет, — отметил Овечкин.

Овечкин напомнил о международных рекомендациях по бронхиальной астме, в которых не упоминаются связанные с применением газовой плиты факторы.

Ранее аллерголог Каринэ Варданян заявила, что риск развития бронхиальной астмы возрастает из-за пыли, пищевых аллергенов, курения, в том числе пассивного, и респираторных инфекций, особенно гриппа. Она уточнила, что пыль опасна для астматиков не сама по себе, а из-за содержащихся в них экскрементов пылевых клещей, которые являются сильными аллергенами и раздражают дыхательные пути.