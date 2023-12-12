Врач рассказала, почему мужчины живут меньше женщин Врач Шарапова: мужчины живут меньше женщин из-за скопления висцерального жира

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Мужчины живут меньше женщин из-за особенностей накопления жира: у мужчин он скапливается вокруг внутренних органов, где превращается в висцеральный жир, объяснила главный врач ГКБ им. В. В. Виноградова, профессор Ольга Шарапова. В разговоре с Lenta.ru она отметила, что это повышает риски развития сердечно-сосудистых заболеваний.

Женский организм, благодаря более высокому уровню гормона эстрогена, накапливает больше жира под кожей, тогда как у мужчин больше жира запасается вокруг органов, превращаясь в висцеральный жир. Высокий уровень висцерального жира является фактором риска для развития сердечно-сосудистых заболеваний, — пояснила врач.

Шарапова отметила, что мужчины могут сократить разрыв в продолжительности жизни. Для этого необходимо взять ответственность за свое здоровье и проходить регулярную стандартную диспансеризацию. Это позволит выявить потенциально смертельные заболевания на ранней стадии, когда лечение более эффективно.

Зампред комитета Госдумы по здравоохранению Сергей Леонов ранее заявил, что мужчины в России живут на 10 лет меньше женщин из-за вредных привычек и нервного напряжения. По его словам, мужчины чаще рискуют своей жизнью, занимаясь экстремальными видами спорта, более агрессивно водят машину, чаще попадают в ДТП.