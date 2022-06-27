Врач рассказала, можно ли заразиться ВИЧ через поцелуй Врач Климова: ферменты в слюне препятствуют заражению ВИЧ через поцелуи

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Антитела и ферменты в слюне препятствуют заражению ВИЧ через поцелуи, заявила специалист по половому воспитанию, акушер Любовь Климова. Она подчеркнула, что заболеть этим недугом можно только в случае прямого контакта биологических жидкостей, например, крови или половых выделений, пишет Lenta.ru.

Ответ однозначный: нельзя. Вирус живет только в крови, в грудном молоке и жидкостях, связанных с половыми органами. У девочек — выделения из вагины, у мальчиков — сперма. Заразиться ВИЧ-инфекцией можно только в случае прямого контакта биологических жидкостей (кровь, выделения из половых органов), — пояснила Климова.

Она уточнила, что вирусом нельзя также заразиться через прикосновения, пользование общей посудой и постельным бельем. При этом, отметила Климова, ВИЧ передается при оральных половых контактах. Однако, рассказала медик, через слюну можно заразиться многими другими опасными инфекциями: например, кариесом, гингивитом, герпесом, респираторными инфекциями, мононуклеозом, сифилисом.

Распространение «плохих» бактерий и вирусов более вероятно, если нарушена естественная иммунная система рта и в нем есть ранки и язвы, — резюмировала Климова.

Ранее инфекционист Татьяна Ковалёва рассказала про симптомы, которые могут свидетельствовать о начале ВИЧ-инфекции. Эксперт пояснила, что появление первых клинических симптомов заболевания занимает от четырёх недель до трёх месяцев (иногда до одного года) с момента заражения. По её словам, самыми распространёнными клиническими симптомами ВИЧ-инфекции является лихорадка, озноб, увеличение лимфатических узлов, болезненные ощущения в горле и сыпь на коже.