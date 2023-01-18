Врач рассказала, кому противопоказаны крещенские купания Врач Чернышова: людям с хроническими заболеваниями противопоказаны крещенские купания

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Начинать готовить организм к окунанию в прорубь лучше всего с лета, однако если здоровый человек один раз окажется в ледяной воде, это не так страшно, рассказала в беседе с NEWS.ru врач-терапевт Надежда Чернышова. По ее словам, кратковременное захождение в холодную воду никак не повредит, это вполне нормальная пассивная нагрузка, но куда сложнее обстоят дела при наличии различных заболеваний. В частности, специалист не советует окунаться в прорубь простудившимся или недавно выздоровевшим, а также россиянам с хроническими заболеваниями.

Если чувствуется озноб, недомогание, кашель, насморк или только что вы переболели ОРВИ или гриппом, было обострение хронического заболевания, точно в прорубь лесть нельзя. Это даже касается больного зуба. При хронических заболеваниях почек, легких, тяжелых заболеваниях сердечно-сосудистой системы, стенокардии, аритмии, гипертонии купание в проруби противопоказано, — подчеркнула Чернышова.

Врач напомнила, что никогда нельзя окунаться в прорубь в нетрезвом виде, потому что алкогольное опьянение сбивает все настройки организма, плохо влияет на его способность регулировать тонус сосудов и может привести к печальным последствиям. Более того, в прорубь нельзя погружаться голодным или слишком сытым, у человека должна быть умеренная легкость в животе, добавила Чернышова.

Ранее врач-педиатр Екатерина Кирюшина заявила, что окунание в ледяную воду может вызвать холодовый шок, поскольку организм попадает в стрессовое физиологическое состояние. Специалист рассказала, что подготовленный человек может спокойно окунаться в ледяную воду, а неподготовленному такое действие может грозить болезнями и даже привести к смерти.