Врач рассказала, какие лекарства взять с собой на отдых Терапевт Ярцева: с собой на отдых нужно взять жаропонижающие и обезболивающие средства

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Жаропонижающие, обезболивающие и антигистаминные препараты обязательно должны быть в аптечке каждого путешественника, рассказала NEWS.ru терапевт Ирина Ярцева. Также она рекомендовала взять с собой антисептики, пластыри и водный йод, чтобы обрабатывать царапины и укусы насекомых.

В первую очередь нужно иметь при себе жаропонижающие и обезболивающие препараты. Если вы путешествуете вместе с детьми, обязательно берите детские дозировки. Всегда должны быть антигистаминные препараты в случае аллергической реакции, их можно взять в каплях или таблетках. Можно взять антисептики в виде спрея или небольшую упаковку водного йода, чтобы обрабатывать царапины, ссадины или укусы насекомых, а также пластыри, — сказала Ярцева.

Врач также посоветовала на всякий случай взять с собой детскую дозу антибиотиков, так как не везде их можно купить. На случай отравления в поездку лучше купить активированный уголь и препараты для улучшения пищеварения.

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