Врач рассказала, какие группы витаминов нельзя совмещать между собой Врач Соломатина заявила о несовместимости витамина D с витаминами A, C и E

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Не каждая группа витаминов в сочетании нормально усваиваются организмом человека между собой. Так, например, витамины B12 и витамин D хуже всего сочетаются с витаминами A, C и E и никотиновой кислотой (PP), их не следует принимать в комплексе и нужно пить по отдельности, рассказала врач-диетолог Елена Соломатина «Москве 24».

Как правило, самый плохо усваиваемый в сочетании с другими — это витамин B12. Он плохо усваивается со многими витаминами, в том числе с витаминами A, C, E и никотиновой кислотой (PP), — заявила медик.

По словам диетолога, еще один витамин, который лучше употреблять отдельно, — это витамин группы D. Если его сочетать с витамином A, то в таком случае они просто нейтрализуют друг друга.

Кроме того, не стоить совмещать витамин D с витамином E. Пациенты зачастую употребляют их вместе, чтобы улучшить состояние здоровья кожи. Однако в результате такого совместного приема витамины плохо усваиваются, предупредила эксперт.

Железо не очень хорошо усваивается с витамином E, кальцием, магнием, цинком. Вообще железо лучше отдельно. Медь с витамином C тоже не очень хорошо сочетается, — отметила врач.

Она также добавила, что лучше принимать эти препараты с разницей примерно в два часа. По ее словам, эти витамины пьют с как правило во время еды, чтобы они лучше усваивались, поскольку это привычно для организма человека, который получает витамины из пищи, поэтому рацион как бы обогащается.

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