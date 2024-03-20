Врач рассказала, как самостоятельно выявить неизлечимую болезнь суставов Ревматолог Степанова: тест с рукопожатием поможет обнаружить артрит

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Чтобы самостоятельно выявить неизлечимое заболевание суставов — артрит, необходимо провести тест с рукопожатием, посоветовала врач-ревматолог Наталья Степанова. В разговоре с Lenta.ru специалист уточнила, что при наличии болезни даже слабое соприкосновение рук может вызывать болезненные ощущения.

Заподозрить ревматоидный артрит можно, проведя так называемый тест с рукопожатием. При наличии заболевания даже слабое рукопожатие будет вызывать боль, — пояснила врач.

На артрит указывают симметричная припухлость суставов и скованность в конечностях по утрам. Кроме того, у пациентов часто повышается температура, а в анализах повышаются маркеры воспаления. Заболевание может проявляться через поражение суставов кистей, трудности с разгибанием пальцев. Чаще всего проблема возникает из-за вирусов, бактерий, стрессов и гормональных сбоев. Ревматолог предупредила, что артрит нельзя вылечить, но можно добиться стойкой ремиссии. Степанова добавила, что женщины сталкиваются с данным заболеванием в три раза чаще мужчин.

Врач Светлана Буданцева ранее рассказала, что боль в пятках может свидетельствовать о плоскостопии, поражении нерва и воспалении мягких тканей или кости. Болевые ощущения могут сопровождать патологии сосудов, костей, связок и суставов, особенно в случае обострения из-за переутомления.