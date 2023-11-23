Врач рассказала, как пережить рекордный спад атмосферного давления Врач Ярцева посоветовала пить больше воды при низком атмосферном давлении

Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru

В период снижения атмосферного давления в первую очередь будут страдать гипертоники и люди с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы, рассказала NEWS.ru врач-терапевт Ирина Ярцева. Специалист посоветовала пить больше воды, хорошо высыпаться, избегать дополнительного стресса и есть как можно меньше соленой пищи. Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд отметил, что 24 ноября атмосферное давление в Москве побьет полувековой рекорд и понизится до 718–720 миллиметров ртутного столба.

В группе риска будут находиться гипертоники, те, у кого повреждены сосуды. Сейчас им нужно быть более внимательными, возможно, увеличить дозировку. В первую очередь необходимо измерять давление и следить за ним. Старайтесь пить больше воды, есть поменьше соленой пищи, высыпаться в эти дни, избегать дополнительного стресса, чтобы не увеличивать дополнительную нагрузку на сосудистую систему, — заявила Ярцева.

Ранее главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников рассказал, что метеозависимым людям в период магнитных бурь следует придерживаться трех правил: обеспечить себе щадящий график с достаточным количеством сна, отказаться от занятий, требующих концентрации внимания или физических нагрузок, а также убрать из рациона кофе, алкоголь, жареное и мучное.