Врач рассказала, как обезопаситься от червей-паразитов Врач Гончарова назвала мытье рук и продуктов главным способом защиты от червей-паразитов

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Черви-паразиты попадают в человеческий организм различными способами, и чтобы оградить себя от неприятных «соседей», важно соблюдать меры гигиены, рассказала в беседе с «Народными Новостями» врач-эндокринолог высшей категории, доктор медицинских наук Анна Гончарова. По ее словам, чаще всего к заражению приводит игнорирование мытья рук и продуктов.

Наиболее распространенные — это пищевой, фекально-оральный, например, из-за немытых рук, питье воды из непроверенных источников и немытые овощи, фрукты, которые могут содержать паразитов. Еще один путь — это употребление продуктов, зараженных личинками трихинелл или описторхоз. Обычно это происходит после употребления зараженной рыбы или мяса, — рассказала медик.

Поэтому важно обращать особое внимание на поставщиков мяса и рыбы, подчеркнула Гончарова, отметив, что не стоит покупать мясо, которое долгое время лежало на прилавке.

Кроме того, в последнее время участились случаи заражения экзотическими паразитами, продолжила специалист. В частности, червей под кожей привозят путешественники из поездок по Индии, Африке и некоторым регионам Юго-Восточной Азии.

Также повышенный риск заполучить неприятное заболевание есть у огородников, так как большинство яиц глистов находится в почве. Переносчиками паразитов являются и домашние любимцы, которым каждый год необходимо проводить глистогонные мероприятия. Это же нужно делать и всем членам семьи, подчеркнула медик.

Гончарова отметила, что в большинстве случает человек даже не подозревает о своем заражении, так как болезнь проходит бессимптомно. Поэтому врач порекомендовала дважды в год сдавать анализы на паразитов.

Ранее аллерголог-иммунолог Александр Андреев предупредил, что во время работ в огороде существует риск заразиться инфекционными болезнями, которые передаются через почву, в частности, токсоплазмозом — паразитарным заболеванием, переносчиками которого являются кошки.