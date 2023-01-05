Врач рассказала, что поможет держаться в тонусе все новогодние праздники Терапевт Чернышова призвала больше двигаться в новогодние праздники

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В новогодние праздники не стоит забывать о физической активности, нужно обязательно уделять время активному отдыху, напомнила в беседе с NEWS.ru врач-терапевт Надежда Чернышова. Для того чтобы держать себя в тонусе в первые дни января, не обязательно усердно заниматься спортом, достаточно просто больше двигаться и чаще бывать на свежем воздухе.

В период праздников нужно хотя бы иногда выходить из-за стола: собраться всей семьей, взять санки, ледянку, прокатиться с горки, запустить фейерверк на специальном отведенном месте, а потом сесть за стол. Даже во время застолья нужно постоянно двигаться, например отнести тарелки на кухню или пройтись по квартире, так как чем больше человек двигается, тем больше это идет на пользу, — отметила Чернышова.

Терапевт добавила, что, даже находясь на улице в пасмурный день, человек все равно получает солнечный свет, а в организм попадает важный для поддержания здоровья витамин D.

Ранее невролог Валерий Югай предупредил, что хроническая усталость является не просто симптомом, но и болезнью, которая может привести к депрессии и нарушению работы всего организма. Специалист объяснил, что такое состояние могут вызвать отрицательные эмоции, нездоровая обстановка в семье или на работе, а также несоблюдение режима дня, неправильное питание и отсутствие полноценного отдыха.