Врач предупредила об опасности лечения ОРВИ популярным народным методом Нарколог Калюжная: алкоголь усугубляет течение ОРВИ и препятствует выздоровлению

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Психиатр-нарколог Марина Калюжная предупредила об опасности распространенного заблуждения, что алкоголь может оказывать лечебный эффект на ряд болезней. Врач пояснила в разговоре с Lenta.Ru, что в случае с ОРВИ алкоголь никак не замедляет размножение вирусов и патогенной микрофлоры, а также усиливает отек слизистых.

При простуде алкоголь дополнительно раздражает воспаленные слизистые оболочки и усиливает их отек. Это, в свою очередь, затягивает течение воспалительного процесса, — объяснила Калюжная.

Пиво и коньяк могут подействовать как мочегонное средство. Этот эффект способствует пересыханию слизистой, что будет способствовать более активному размножению бактерий.

Также доктор обратила внимание, что спиртное особенно вредно при гриппе, который часто проходит с высокой температурой. Вирус вызывает выброс токсинов, а употребление алкоголя усиливает этот процесс.

Ранее управление Роспотребнадзора Санкт-Петербурга призвало россиян приготовиться с сезону заболевания гриппом. В ведомстве напомнили, что лучшими способами защитить себя от инфекции являются вакцинация и витамины. По данным ведомства, в рамках прививочной кампании в этом году планируется иммунизировать не менее 60% населения Санкт-Петербурга. Прививочная кампания в городе стартует 28 августа.