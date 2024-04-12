Врач рассказала, что поможет спастись от укачивания в машине Терапевт Саволюк: яблоки и морковь спасут от укачивания в автомобиле

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Кислые или горько-соленые продукты помогают справиться с тошнотой, которая возникает во время укачивания в автомобиле, рассказала «Газете.Ru» врач-диетолог и терапевт Антонина Саволюк. Речь идет о яблоках или моркови.

Так называемое укачивание, которое может проявляться в виде тошноты, дурноты или отрыжки, вызвано тем, что наш блуждающий нерв (вагус) начинает гиперактивно работать. Этот нерв проходит через пищевод, желудок и верхнюю часть кишечника, поэтому, чтобы убрать неприятные ощущения в ЖКТ, нужно гармонизировать его работу, — сказала врач.

Она добавила, что от укачивания лучше не использовать конфеты или жвачки, в которых есть простые углеводы. Однако фрукты и овощи хорошо для этого подходят, они помогут запустить правильную перистальтику. При этом Саволюк посоветовала пить воду маленькими глотками.

Ранее семейный психолог Наталья Панфилова рассказала, что из-за неудобного графика работы организм быстрее истощается, что приводит к различным заболеваниям, например к раннему инфаркту, инсульту и онкологии. По ее словам, такой график также может стать причиной депрессии.