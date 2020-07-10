Врач рассказал, сколько вина можно пить с пользой для здоровья

https://static.news.ru/photo/e1bd0e3e-c20b-11ea-8274-fa163e074e61_660.jpg Фото: Unsplash

В России виноградное столовое вино за три года подорожало на 11%. Если в июне 2017 года средняя стоимость литра этого напитка составляла 389 рублей, то в этот же период 2020 года — 433 рубля. Дороже стало и креплёное виноградное вино. Его стоимость выросла на 6% и в июне составляла 574 рубля. Также на 13% увеличилась цена отечественного игристого вина. Этот напиток в среднем можно купить за 359 рублей. Об этом свидетельствуют данные Росстата, с которыми ознакомился NEWS.ru.

Вино хоть и является алкогольным напитком, но может приносить пользу организму при умеренном употреблении. Однако речь идёт только о качественном продукте — без добавления консервантов, химикатов и чрезмерного количества сахара. Об этом в разговоре с NEWS.ru заявил диетолог Андрей Воронин.

Специалист рекомендует употреблять по 1-2 бокала качественного вина не более 1-2 раз в неделю. Напиток насытит организм полезными веществами — витаминами С, Е, К, каротином, фолиевой кислотой, клетчаткой, минеральными солями калия, железа, магния и марганца.

А стакан вина, выпитый перед обедом или ужином, будет способствовать выделению первичного желудочного сока. Таким образом продукты попадут в подготовленную среду и легче переварятся, пояснил Воронин. Такой же эффект человек может получить, если выпьет перед ужином стакан-другого натурального напитка, к примеру свежевыжатого сока.

Тем не менее вино, как и любой другой алкоголь, несёт вред организму при чрезмерном употреблении. В частности, разрушает клетки головного мозга и печень. Систематический приём алкоголя приводит к повышению уровня холестерина. Поэтому зависимые от него люди зачастую страдают от гипертонии и более предрасположены к инсультам и инфарктам.

Как ранее писал NEWS.ru, врач-психиатр, нарколог, кандидат медицинских наук Даниил Покровский заявил, что самым опасным алкогольным напитком является пиво. По словам медика, алкоголь не самый вредный компонент напитка. Куда опаснее остальные составляющие. Всё дело в том, что хмель поглощает из земли тяжёлые компоненты, например кардиотоксичный металл кобальт.

Красное сухое вино Покровский назвал наименее вредным алкогольным напитком, так как в нём содержится много витаминов, антиоксидантов и микроэлементов.