Врач рассказал об угрозе ухудшения ситуации с COVID-19 в России

Майские праздники могут ухудшить эпидемиологическую ситуацию в России. Об этом заявил заместитель директора по инновационной работе Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Александр Семёнов.
Отмечается, что сейчас в России наблюдается замедление прироста, однако плато ещё не достигнуто. Семёнов считает, что в случае нарушения режима самоизоляции ситуация может вернуться к показателям середины апреля.
И мы начнём всё сначала, — отметил эксперт в эфире телеканала «Россия 24».
Семёнов считает, что нужно удержаться от соблазна «уйти в загул» на майских праздниках и сохранять меры социального дистанцирования.
Как писал NEWS.ru, смягчения режима самоизоляции в Москве на период майских праздников не будет. В условиях эпидемии коронавируса для этого предпосылок нет, заявили в правительстве столицы.
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