Врач рассказал об угрозе ухудшения ситуации с COVID-19 в России

https://static.news.ru/photo/1680ef34-88a8-11ea-9994-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Майские праздники могут ухудшить эпидемиологическую ситуацию в России. Об этом заявил заместитель директора по инновационной работе Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Александр Семёнов.

Отмечается, что сейчас в России наблюдается замедление прироста, однако плато ещё не достигнуто. Семёнов считает, что в случае нарушения режима самоизоляции ситуация может вернуться к показателям середины апреля.

И мы начнём всё сначала, — отметил эксперт в эфире телеканала «Россия 24».

Семёнов считает, что нужно удержаться от соблазна «уйти в загул» на майских праздниках и сохранять меры социального дистанцирования.

Как писал NEWS.ru, смягчения режима самоизоляции в Москве на период майских праздников не будет. В условиях эпидемии коронавируса для этого предпосылок нет, заявили в правительстве столицы.