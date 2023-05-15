Врач рассказал о влиянии алкоголя на детский организм Врач Белов предупредил о сильной интоксикации при употреблении алкоголя ребенком

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При употреблении алкоголя ребенком даже в маленьких количествах происходит сильная интоксикация, так как внутренние органы находятся на стадии развития и не могут справиться с расщеплением этанола, предупредил член Ассоциации семейных врачей Северо-Западного региона Алексей Белов. В разговоре с «Невскими Новостями» он отметил, что даже разовый прием спиртного вредит психике и физическому здоровью ребенка. Кроме того, даже 30 мл алкоголя могут привести к летальному исходу.

Даже после разового приема спиртного в детском организме происходят изменения. Внутренние органы еще в стадии развития и не в состоянии полноценно справиться с расщеплением и выведением этанола. По этой причине гемолитический яд еще долго остается в организме, а интоксикация из-за этого сильнее и продолжительнее, — пояснил специалист.

По словам врача, в первую очередь употребление алкоголя в раннем возрасте отразится на нервной системе. Белов уточнил, что молекулы спирта нарушают биохимические реакции, попадая в клетки головного мозга. Из-за этого ухудшается память, появляется рассеянность и трудности с логическим и абстрактным мышлением. Даже единоразовое употребление алкоголя ребенком может изменить его поведение и эмоциональное состояние, спровоцировав появление лени, раздражительности, потерю интереса к хобби и частую смену настроения.

В Санкт-Петербурге ранее шестилетняя девочка попала в реанимацию, отравившись алкоголем во время прогулки с отцом. Состояние ребенка оценивается как тяжелое. По предварительным данным, ребенок случайно выпил спиртное из бутылки, которую принесли знакомые отца.