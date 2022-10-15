Врач рассказал о «раннем и серьезном» вирусе гриппа в этом году Терапевт сообщил, что в этом году в России грипп будет «ранним и серьезным»

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Любой грипп несет в себе угрозу, потому что это не такой уж безопасный вирус, и H3N2 не является исключением, сказал NEWS.ru терапевт Евгений Тимаков. По словам эксперта, этот вирус опасен, как и все остальные. О каких-то особенностях инфекции говорить сейчас нельзя, отметил Тимаков, однако от нее есть прививка, которую надо делать. Врач сказал, что грипп в этом году будет «ранним и серьезным», поэтому в стране заранее началась кампания по вакцинации.

Вирус гриппа всегда несет угрозу. Особенно это касается групп риска (дети, беременные, пожилые, люди с хроническими заболеваниями так далее). Еще летом было известно, что грипп в этом году будет ранним и серьезным. Мониторинг ситуации показал, что случаи заражения начнутся не с ноября-декабря, а уже с октября. Поэтому кампанию по вакцинации начали проводить заранее. Следует помнить, что основная профилактика гриппа — это прививки плюс своевременное выявление болезни, — рассказал доктор.

Врач сообщил, что вирус был привезен из Египта, но при этом, по его словам, не может быть никаких разговоров про «египетский» грипп. Инфекцию могли привезти из любой страны с южного полушария, потому что грипп сначала идет в южном полушарии и только потом — в северном, объяснил Тимаков.

15 октября глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что в России выявлен первый случай заражения вирусом группы H3N2 в текущем эпидемиологическом сезоне. По ее словам, инфекция была завезена из Египта.

Директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов также заявил, что вирус указанного типа является опасной инфекцией. Она тяжело протекает у граждан, находящихся в зоне риска. По словам специалиста, ситуацию может осложнить продолжающаяся коронавирусная пандемия.

Ранее Попова сообщила об интенсивном снижении заболеваемости COVID-19 и другими респираторными инфекциями. Она выразила надежду, что если коронавирус не получит новых мутаций, то продолжит вести себя как обычные сезонные вирусы.