Иммунолог развеял главный миф о манту Иммунолог Болибок заявил, что никаких ограничений по водным процедурам из-за пробы Манту нет

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Аллерголог-иммунолог Владимир Болибок рассказал NEWS.ru, что в инструкции к проведению туберкулиновой пробы (пробы Манту) ничего не говорится о запрете мочить, мыть или тереть папулу — место введения препарата. По его словам, подобные рекомендации относятся к вакцине БЦЖ, которую ставят детям в роддоме.

В инструкции на проведение туберкулиновых проб (проба Манту) никаких ограничений — мочить или не мочить, мыть, тереть — нет. Но. Есть инструкция по проведению вакцинации БЦЖ. Эту вакцину ставят детям в роддоме. Инструкция к ней как раз содержит ограничения по применению водных процедур — не рекомендуется папулу сильно мочить, мыть, тереть и так далее. О пробе Манту такого не говорится, — добавил Болибок.

Он предположил, что медработники всем говорят, что не надо мочить место введения туберкулина, в обоих случаях, чтобы самим не путаться.

Ранее сообщалось, что в Новосибирске девочке хотят запретить ходить в школу из-за отказа ее родителей делать пробу Манту. В учебном заведении отметили, что без заполненной карты здоровья ребенок может представлять опасность для других детей. Пульмонолог Лариса Матько рассказала, что альтернативой пробе на туберкулез может стать так называемый Т-спот-тест или более точный диаскинтест, когда антиген вводится под кожу человеку, между локтем и запястьем.

Между тем юрист Константин Зиновьев подчеркнул, что родители имеют право не разрешать делать манту, однако в таком случае ребенка могут отстранить от занятий в школе на законных основаниях.