Врач рассказал, кому противопоказано пить вино Гастроэнтеролог рассказал, что аллергикам и людям с больными почками нельзя пить вино

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Вино не стоит пить людям с больными почками, аллергиками, а также тем, кто перенес инсульт, рассказал в беседе с NEWS.ru гастроэнтеролог Сергей Вялов. По его словам, от алкоголя также стоит воздержаться тем, кто сидит на диете, так как спиртное может привести к срыву и «обнулить» все усилия при попытке сбросить вес.

По поводу людей с аллергией стоит сказать, что вино имеет разнородный состав, а некоторые вещества могут вызывать перекрестные реакции. Поэтому аллергия в любом виде (кожная аллергия, бронхиальная астма и не только) может резко «стартануть», — сказал Вялов.

По словам гастроэнтеролога, люди, пережившие инсульт, наиболее чувствительны к повторному удару. И он, как и транзиторная ишемическая атака, может произойти вследствие употребления спиртных напитков.

Доктор также добавил, что почкам после употребления алкоголя предстоит «все это выводить». И при заболевании почек, органу будет особенно сложно справляться с танинами, которые содержатся в вине.

Ранее гастроэнтеролог Джонатан Кунг рассказал, что употребление пива не рекомендуется диабетикам или людям в преддиабетном состоянии. Как предупредил специалист, хмельные напитки могут спровоцировать повышение уровня сахара в крови, а их употребление на пустой желудок может вызвать быстрый рост уровня инсулина вплоть до гипогликемии.

Также частое распитие пива людям с циррозом печени и другими печеночными патологиями может усугубить имеющиеся проблемы.