Врач рассказал, как защититься от смертоносной менингококковой инфекции Врач Бережанский напомнил о важности вакцинации от менингококка в начале весны

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Менингококк — одна из наиболее опасных и смертоносных инфекций, защититься от которой можно с помощью вакцинации, заявил врач-педиатр пульмонолог Павел Бережанский. По его словам, которые приводит aif.ru, менингококк провоцирует развитие менингита и других заболеваний, отличающихся высокой смертностью. Особую опасность они представляют для детей, которым жизненно необходимы антибиотики в случае заражения.

Бережанский подчеркнул, что менингит и другие болезни, вызываемые менингококком, встречаются относительно редко, однако их низкая распространенность перекрывается высокой смертностью. Он уточнил, что ежегодно в России умирают около 10 детей, заразившихся этими бактериями. Наиболее высокая заболеваемость наблюдается в регионах Сибири, в Воронеже и в Ярославской области.

В большинстве случаев заражение менингококком приводит к развитию менингита. Это заболевание характеризуется лихорадкой, головной болью, а также сыпью звездчатой формы. При быстром развитии инфекции возникает синдром Уотерхауса — Фридерихсена, сопровождающийся сепсисом. По словам Бережанского, пациентам с менингококком следует как можно раньше начать лечение. У врачей есть от 10 минут до часа на то, чтобы ввести первую дозу антибиотиков. В дальнейшем они вводятся каждые восемь часов. Врач подчеркивает, что опасных последствий можно избежать, если вакцинироваться от менингококковой инфекции. Она позволяет создать естественный иммунитет.

Как сообщалось ранее, в США был зафиксирован первый случай смерти от вируса Alaskapox. Предполагается, что пациент мог заразиться от домашней кошки, которая регулярно царапала его после охоты на мелких млекопитающих. В Роспотребнадзоре отмечают, что риски завоза и заболевания «аляскинской оспой» на территории России исключены.