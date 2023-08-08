Врач рассказал, как помочь домашним животным перенести жару Врач Шеляков: в жару животным необходимо обеспечить приток свежего воздуха и доступ к воде

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Жаркая погода может обернуться солнечным или тепловым ударом у домашних животных, поэтому для них надо выбирать теневую сторону комнаты, если речь идет о питомцах, которые содержатся в клетках, рассказал NEWS.ru ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков. По его словам, также животным необходимо обеспечить приток свежего воздуха и доступ к воде.

Если мы говорим о домашних животных, которые содержатся в клетках, то для них надо выбирать теневую сторону комнаты. Может быть такое, что с утра мы ушли на работу увидев, что в комнате прохладно и солнце светит в другую сторону, но после нескольких часов оказывается, что клетка находится как раз под прямыми лучами и животному никуда нельзя деться. Также нельзя забывать о доступе к воде, потому что животным, как и людям, разумеется, надо утолять жажду и поддерживать водный баланс, — рассказал Шеляков.

Врач отметил, что питание в жаркую погоду лучше сделать низкокалорийным. Однако и сами животные в такое время едят меньше, что позволяет им проще перенести жару.

Ранее кинолог Владимир Голубев посоветовал не стричь собак в жаркую погоду. Он пояснил, что шерсть защищает питомца от воздействия прямых солнечных лучей и перегрева, поэтому рекомендуется просто чаще вычесывать подшерсток. Также кинолог посоветовал пересмотреть график прогулок, сместив их на поздний вечер или раннее утро.