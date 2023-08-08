Врач рассказал, как справиться с дневной сонливостью в жару Сомнолог Кудинов: прохладный душ поможет побороть дневную сонливость

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В случае отсутствия кондиционера или увлажнителя воздуха справиться с дневной сонливостью поможет прохладный душ и умывание лица холодной водой, заявил NEWS.ru член Российского общества сомнологов Павел Кудинов. По его словам, во избежание сонливости нужно нормально высыпаться и спать от шести до восьми часов, однако чаще всего помогает непродолжительный дневной сон.

Чем сопротивляться сонливости, проще ей поддаться, соблюдая определенные правила. Можно немного вздремнуть, но не больше 25 минут в лежачем или полулежачем состоянии. Если спать дольше, тогда человек перейдет в глубокий сон и просыпаться будет тяжело. Прохладный душ и умывание лица никто не отменял, если такая возможность есть, — сказал Кудинов.

Ранее терапевт Татьяна Романенко объяснила, что человек испытывает сонливость в жаркую погоду в связи с замедлением физиологических процессов в организме. По ее словам, это является защитной реакцией: в жару организм пытается охладиться через замедление процессов обмена веществ и уменьшение выработки энергии. Чтобы преодолеть желание поспать в жаркую погоду, необходимо пить больше воды. С увеличением количества жидкости в организме повысится потоотделение, которое является способом охлаждения поверхности тела.