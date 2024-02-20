Врач рассказал, что поможет восстановить память после ковида Терапевт Воробьев: восстановить память после ковида могут лекарства от тромбоза

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru

Для восстановления когнитивных функций мозга после коронавируса упражнения на запоминание не помогут, заявил NEWS.ru председатель правления Московского городского научного общества терапевтов Павел Воробьев. Однако, по его словам, постковидный синдром можно полностью преодолеть с помощью медикаментозного лечения.

Учить по пять стихотворений в день в таком случае не поможет восстановить память. Это бесполезно. В мозге после ковида возникают органические поражения, поэтому таким способом ничего не наладится. После коронавируса для людей с такими состояниями должна применяться антикоагулянтная терапия, — объяснил Павел Воробьев.

Он уточнил, что медикаментозное лечение позволит справиться с тромбозом, улучшит циркуляцию крови и в результате полностью восстановит утраченные когнитивные функции.

Ранее врач — гематолог-онколог Ольга Алешина сообщила, что коронавирусная инфекция у онкогематологических пациентов может протекать тяжелее, дольше и приводить к летальному исходу. По ее словам, одной из основных причин летальности является вторичный иммунодефицит. Она порекомендовала соблюдать рекомендации Минздрава и продолжать иммунизироваться. Это поможет избежать тяжелых последствий инфекционного заболевания и соблюсти сроки специфической терапии, подытожила Алешина.