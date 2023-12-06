Врач рассказал об ошибках при лечении горла Врач Тяжельников посоветовал отказаться от холодных напитков при лечении горла

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При лечении горла следует отказаться от холодных напитков, посоветовал главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников. В беседе с «Москвой 24» врач отметил, что на некоторое время прохладная вода поможет облегчить боль, но при этом усугубит общее состояние.

Нужно пить теплые напитки, например чай с лимоном и медом, ягодные и травяные настои, просто подогретую чистую воду. Теплое питье смягчает горло и выводит интоксикацию, — пояснил Тяжельников.

Чрезмерное употребление лука, чеснока и имбиря может привести к раздражению воспаленных слизистых. Кроме того, прогревания могут спровоцировать распространение инфекции. Врач подчеркнул, что такой метод лечения противопоказан при температуре. Также могут быть небезопасны ингаляции горячим паром.

При этом мед с редькой не нанесут вреда здоровью. Тяжельников уточнил, что пользу могут принести настои трав для полоскания горла. Например, ромашка, календула и эвкалипт обладают антисептическими свойствами.

Отоларинголог Владимир Зайцев ранее рассказал, что человек должен четко понимать свои болевые ощущения, чтобы определить, какие препараты подойдут при лечении горла. По его словам, в качестве лекарственной терапии подойдут антисептики на водной основе.