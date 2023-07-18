Врач раскрыла способ, как извлечь жало пчелы при помощи банковской карты Терапевт Попова посоветовала провести банковской картой по месту укуса, чтобы извлечь жало пчелы

Фото: Lars Penning/dpa/Global Look Press

Чтобы извлечь жало пчелы, можно провести по ужаленному месту банковской картой или марлей, посоветовала врач-терапевт Римма Попова. В разговоре с «Газетой.Ru» специалист уточнила, что это позволит не повредить мешочки с ядом. При этом вытаскивать жало при помощи пинцета или пальцами не стоит: так в организм попадет больше яда, который вызывает отек и болезненные ощущения.

Чем дольше жало остается в коже, тем больше яда будет выделяться, вызывая боль и отек. Извлекать жало нужно так, чтобы не повредить мешочек с ядом. Для этого можно провести по травмированному месту кредитной картой или марлей. Не пытайтесь вытащить жало пальцами или пинцетом, — рассказала терапевт.

После извлечения жала рекомендуется промыть пораженную область водой с мылом. Попова советует приложить холодный компресс и выпить обезболивающее. При развитии аллергической реакции — отека или зуда — стоит принять антигистаминное средство. При появлении других симптомов аллергии, таких как отеки губ, лица, затруднение дыхания, слабость и головокружение, необходимо вызвать скорую помощь. Ужаленное место нельзя расчесывать, это может вызвать местное заражение.

Телеведущая Елена Малышева ранее предупредила, что при нападении пчел не следуеь убегать и размахивать руками. Она пояснила, что насекомые будут атаковать движущийся объект, чтобы защитить себя и свой рой.