Врач раскрыла, кому нельзя есть селедку Гастроэнтеролог Зятенкова: сельдь нельзя есть при панкреатите

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Сельдь нельзя есть при остром или хроническом панкреатите, а также при язвенной болезни желудка или 12-перстной кишки, предупредила врач-гастроэнтеролог Елена Зятенкова. В разговоре с Пятым каналом специалист подчеркнула, что соленая рыба противопоказана людям, страдающим от болезней почек, желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) и гипертонии.

Острый панкреатит, хронический панкреатит, язвенная болезнь желудка, 12-перстной кишки, заболевания сердца. Таким пациентам нужно ограничить употребление соленой селедки, — уточнила врач.

При этом сама по себе селедка полезна благодаря большому количеству белка, который легко усваивается, и омега-3 полиненасыщенным жирным кислотам. Зятенкова посоветовала съедать несколько кусочков рыбы при диабете. Данный продукт благодаря омега-3 поможет защитить сосуды от вредного воздействия сахара, пояснила врач.

Диетолог Ольга Лушникова ранее рассказала, что употребление в пищу горбуши, лосося, семги, сельди, скумбрии и трески поможет избежать проблем с сердцем. По ее словам, данные продукты богаты кальцием, цинком, йодом, селеном и железом. Она посоветовала есть рыбу около двух раз в неделю.