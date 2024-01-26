Врач раскрыла, какие продукты способствуют росту волос Врач Титушкина: белковая пища поспособствует росту волос

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Росту волос способствует белковая пища, в том числе яйца, рыба, мясо, бобовые, орехи и семена, рассказала врач-трихолог Екатерина Титушкина. В беседе с «Газетой.Ru» специалист подчеркнула, что в этих продуктах содержатся аминокислоты, часть из которых организм не может синтезировать самостоятельно.

Регулярное употребление белковых продуктов обеспечивает организм необходимыми аминокислотами, способствующими росту и укреплению структуры волос. Яйца, рыба, мясо, бобовые, орехи и семена — прекрасные источники аминокислот, — пояснила врач.

Также для здоровья волос в рацион следует включить печень, говядину, морепродукты, шпинат, гречку и орехи. Они богаты железом. Титушкина отметила, что важно употреблять продукты, содержащие цинк. К ним относятся мясо, молочка, семена, орехи и моллюски. Для роста волос нужен селен, который есть в отрубях, белых грибах, водорослях, бобовых, маслинах и оливковом масле. Кроме того, к ломкости и выпадению волос может привести дефицит кремния. Получить его можно из грубой растительной пищи, орехов и питьевой воды.

Трихолог Анастасия Курская ранее рассказала, что для максимального укрепления и защиты волос зимой необходимо выбирать шампуни, содержащие кератин, экстракт алоэ и гиалуроновую кислоту. По ее словам, «спасением» для тусклых волос станут средства с витамином C.