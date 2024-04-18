Врач раскрыла, как лучше подготовиться к экзаменам Врач Малиновская: перед экзаменами нужно отдыхать и не паниковать

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Чтобы лучше подготовиться к экзамену, нужно не паниковать, спать достаточное количество часов и отказаться от кофе и энергетиков, рассказала интернет-изданию «Подмосковье сегодня» врач-реабилитолог Видновской клинической больницы Светлана Малиновская. По ее словам, также следует отложить учебники за день до экзамена, чтобы дать себе отдохнуть.

Самое важное — перед экзаменами нельзя паниковать. Ведь материал в любом случае как-то усваивается во время учебы. На экзамене многое может вспомниться, даже если ученику кажется, что он ничего не знает. Но если мозг воспринимает информацию в состоянии стресса, она не сохраняется надолго, — объяснила медик.

Врач отметила, что для того, чтобы освежить материал, можно каждый день пролистывать учебники. Кроме того, нужно помнить о важности сна, прогулок на свежем воздухе, зарядке и правильном питании.

Следует отказаться от энергетиков и кофе, поскольку они помогают взбодриться только на время, добавила Малиновская. Эти напитки сначала дают прилив энергии, а потом из-за них появляется вялость, и снижается умственная активность.

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