Врач раскрыл отличия сухого и влажного кашля Врач Зайцев: влажный кашель характерен при бронхите

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Влажный кашель отличается от сухого тем, что первый обычно возникает при поражении нижних отделов респираторного тракта, рассказал заслуженный врач России Андрей Зайцев. В разговоре с aif.ru специалист подчеркнул, что влажный кашель характерен при обострении хронического бронхита и пневмонии.



При непродуктивном, или сухом, кашле локализация воспалительного процесса ограничивается верхними дыхательными путями. <...> В случае продуктивного, влажного, кашля наблюдается поражение нижних отделов респираторного тракта, — пояснил Зайцев.

Лечение при сухом и влажном кашле отличается. Существуют различные препараты, которые подходят для уменьшения симптомов — одни разжижают мокроту, а другие снижают интенсивность кашля и облегчают состояние больного, уточнил Зайцев.

Врач подчеркнул, что при простуде кашель чаще всего сухой. У 15-20% больных могут быть затронуты нижние отделы на третий-пятый день болезни. Тогда появляется риск развития бронхита, предупредил специалист.

Доктор биологических наук Петр Чумаков ранее рассказал, что коронавирус будет давать волны заболеваемости в России на протяжении двух ближайших лет. В дальнейшем, по словам эксперта, на вирусе перестанут делать акцент, поскольку инфекция станет неотличимой от обычной простуды.