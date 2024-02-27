Врач раскрыл, на какое смертельное заболевание указывает большой живот Врач Иванов: большой живот может указывать на рак брюшины

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Большой размер живота может оказаться признаком рака брюшины, предупредил врач-онколог Антон Иванов. В разговоре с «Газетой.Ru» специалист отметил, что симптомы онкологии проявляются не сразу. Среди них он также выделил тошноту, рвоту, боли, потерю аппетита, запоры, потливость по ночам и повышение свертываемости крови.

Симптомы проявляются не сразу. От момента возникновения опухоли до появления первых жалоб может пройти от нескольких месяцев до нескольких лет, а с момента воздействия асбеста — от 15 до 50 лет, — пояснил врач.

Образование злокачественной опухоли брюшины сопровождается накоплением жидкости, из-за чего растет размер живота. По словам Иванова, развитие рака зачастую связано с воздействием на организм асбеста, который используется на производствах. В связи с этим сотрудникам, работающим с данным материалом, следует использовать средства индивидуальной защиты. Врач добавил, что опухоль в пять раз чаще диагностируют у мужчин, чем у женщин.

Врач Ксения Урбанова ранее предупредила, что одностороннее увеличение груди у мужчин может говорить об онкологии. Специалист подчеркнула, что данный вид рака у мужчин встречается редко. Также увеличение молочных желез может быть предвестником двусторонней гинекомастии.