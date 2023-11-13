Врач призвал «не накладывать килограммы косметики» на ночь Врач Умнов: из-за обилия уходовой косметики могут появиться прыщи

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Не следует «накладывать килограммы косметики» на ночь и ожидать от этого быстрого и положительного эффекта, предупредил врач-хирург Александр Умнов. В разговоре с LIFE.ru специалист уточнил, что из-за обилия уходовой косметики на коже могут появиться прыщи, а при наличии в ее составе кислот и ретинола кожа может сильно пострадать.

Многие люди, насмотревшись роликов, не зная меры, накладывают «пироги» и «килограммы» косметики разом на лицо на ночь в ожидании чуда на утро. Однако количество ухода на лице не равно качеству. Кожу лица после таких манипуляций может обсыпать прыщами, от обилия кислот и ретинола одновременно кожа может сильно пострадать, — пояснил врач.

При нанесении декоративной косметики рекомендуется использовать базы (праймеры), чтобы она не впитывалась. Умнов подчеркнул, что некоторые средства могут негативно отразиться на состоянии кожи и вызвать преждевременное старение и появление морщин. Так, следует внимательно отнестись к использованию ВВ- и СС-кремов, содержащих тон и уходовые компоненты: они не окажут должного эффекта, а вместе с полезными составляющими будет впитываться и цвет.

Косметолог Роза Герлиани ранее рассказала, что частая смена уходовой косметики, использование лаков для волос и сухих шампуней, злоупотребление сахаром, курение и редкая смена наволочек могут негативно отразиться на состоянии кожи. По ее словам, новые средства для ухода являются стрессовым фактором.