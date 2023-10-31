Врач предупредила об опасных свойствах чая Врач Вереина: употребление чая может привести к проблемам с пищеварением

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Чрезмерное употребление чая может привести к проблемам с пищеварением, предупредила врач-эндокринолог Юлия Вереина. В разговоре с «Газетой.Ru» специалист уточнила, что напиток вызывает дисбаланс в работе желудка и кишечника. Из-за этого в том числе могут возникать болезненные ощущения после еды.

Чрезмерное употребление чая может вызвать дисбаланс в работе желудка и кишечника. Танин, один из основных компонентов чая, может негативно влиять на питательную среду в желудке, вызывая дискомфорт и даже болезненные ощущения после приема пищи, — пояснила врач.

Еще одним опасным свойством является риск обезвоживания из-за мочегонного эффекта. По словам специалиста, чай выводит воду из организма, но не восполняет ее. Она предупредила, что в случае обезвоживания ухудшается самочувствие.

Кроме того, черный чай содержит кофеин, который вызывает у некоторых людей нервное возбуждение и бессонницу. Вереина посоветовала не злоупотреблять этим напитком, если человек склонен к нервозности и проблемам со сном. Эндокринолог также порекомендовала не запивать чаем витамины. Таин, который есть в напитке, делает их неэффективными.

Чай нейтрализует действие оральных контрацептивов, образует выпадающие в осадок соединения с железом, нарушает всасывание препаратов. А вот действие антидепрессантов усиливается, если запивать их чаем, что может привести к возбуждению и бессоннице, — заключила врач.

Диетолог Наталья Лазуренко ранее рассказала, что сведения о пользе черного чая в борьбе с диабетом выглядят сомнительно. По словам специалиста, такой эффект напиток может оказаться только в том случае, если человек, который добавлял в него сахар, перестанет это делать.