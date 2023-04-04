Врач предрек глобальную пандемию кори Врач Ершов: миру грозит глобальная пандемия кори

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Миру грозит глобальная пандемия кори, заявил в беседе с LIFE.ru врач Антон Ершов. По его словам, болезнь «будет повсюду», поскольку отличается уникальной заразностью. Эксперт добавил, что угроза распространения кори возникла из-за «антивакцинальной» пропаганды, которая привела к росту числа непривитых.

Эта эпидемия будет раскручиваться, поверьте, мы сейчас в начале пути. Однозначно. Корь будет повсюду. Маховик уже запущен, — уверен Ершов.

Врач пояснил, что признаки скорой эпидемии кори прослеживались в США до пандемии коронавируса, которая снизила скорость распространения болезни из-за сокращения социальных контактов между людьми. Он подчеркнул, что применяемый на Западе принцип свободы выбора в вопросах вакцинации привел к сокращению числа привитых людей. Издание уточнило, что в 2021 году вакцинацию от кори пропустили рекордные 40 млн детей в мире.

Эксперт пояснил, что корь является уникальной болезнью, поскольку обладает очень высокой заразностью.

Допустим, если я живу на первом этаже и заболел корью, а на втором этаже живёт человек без иммунитета, без антител против возбудителя кори, то он заболеет корью из-за меня на втором этаже. Практически 100-процентная контагиозность. Уникальная инфекция, — объяснил Ершов.

При этом иммунитет от кори не сохраняется на всю жизнь, поэтому даже привитые люди старшего поколения могут оказаться незащищенными от распространения болезни, предупредил врач.

Иммунолог Владимир Болибок ранее заявил, что единственным эффективным способом профилактики кори является вакцинация. По его словам, также существует альтернативный способ обезопасить себя от инфекции, который не входит в клинические рекомендации: при контакте непривитого ребенка с больным корью можно применить иммуноглобулин.