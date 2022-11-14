Врач предостерег от чистки ушей ватными палочками Врач Маневич предупредил: при чистке ушей ватными палочками можно повредить барабанные перепонки

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Самостоятельно чистить уши ватными палочками нельзя, поскольку во время этой процедуры можно случайно повредить барабанную перепонку, поранить нежную кожу или еще глубже затолкать ушную серу, рассказал «Газете.Ru» врач высшей категории оториноларинголог Игорь Маневич. Медик подчеркнул, что для очищения ушей достаточно промокнуть их полотенцем после мытья головы. В случае дискомфорта в ушах лучше обратиться к специалисту, который очистит их безопасным способом — с помощью специальных средств или промывания.

Ушная сера выполняет ряд важных функций: защищает от бактерий, чужеродных тел и загрязнений, увлажняет кожу наружного слухового прохода. Это вещество самостоятельно удаляется из уха вместе с водой, во время жевательных действий и движения волосков, находящихся в ушном канале, — пояснил оториноларинголог.

Маневич добавил, что постоянное травмирование кожи наружного слухового прохода ватными палочками может привести к тому, что ушная сера начнет вырабатываться еще сильнее. Кроме того, такая самостоятельная чистка грозит повреждением барабанных перепонок, воспалением наружного и среднего уха, кровотечением, вплоть до ухудшения слуха.

В пресс-службе подмосковного Минздрава ранее напомнили: если ребенок что-то «спрятал» в нос или уши, ни в коем случае не нужно пытаться достать предмет самостоятельно, так можно протолкнуть его еще дальше и тем самым усугубить ситуацию. Врачи напомнили, что в таких случаях лучше сразу же обращаться за медицинской помощью. Специалисты смогут извлечь инородный предмет эндоскопическим путем.