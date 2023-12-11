Врач объяснила, чем полезны лыжные прогулки Врач Курбатова: лыжные прогулки укрепляют мышцы и помогают снизить вес

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Катание на лыжах способствует общему улучшению самочувствия и настроения, рассказала в беседе с «Вестями Подмосковья» эксперт портала телемедицинских консультаций врач Екатерина Курбатова. По ее словам, лыжные прогулки укрепляют различные группы мышц, препятствуя формированию лишнего веса.

Лыжные прогулки требуют усилий от различных мышц, в том числе от брюшных и спинных, а также нагрузка идет на ноги и руки. За счет этого организму удается не наращивать лишний вес, как это порой случается в холодное время года, — пояснила врач.

Кроме того, по ее словам, этот вид зимней активности помогает улучшить координацию и рефлексы, а также способствует снижению уровня стресса и положительно влияет на сердечно-сосудистую систему при отсутствии противопоказаний. Выбирать лыжи и палки для взрослого необходимо в соответствии с ростом и типом телосложения. Неправильный размер лыж и палок снизит скорость катания и уменьшит нагрузку на мышцы.

В пресс-службе Роспотребнадзора в свою очередь добавили, что катание на лыжах улучшает работу органов дыхания, причем организм, в зависимости от интенсивности, расходует около 500–600 ккал в час. А спуск с горки может стать своеобразным «антидепрессантом». При этом в ведомстве посоветовали перед выездом проконсультироваться с врачом, чтобы выявить, нет ли противопоказаний.

Важно трезво оценивать свои возможности и не идти сразу на рекорды. Не следует заниматься зимними видами спорта на голодный желудок — лучше поесть за час-два до тренировки. Нельзя и экономить на одежде для прогулок, особенно на термобелье, а также игнорировать защиту, — напомнили в пресс-службе.

Ранее тревел-блогер Наталия Ансталь перечислила наиболее популярные лыжные трассы в Москве и Подмосковье. По ее словам, парк «Сорочаны» является одним из лучших горнолыжных курортов Центрального федерального округа. А москвичи могут покататься на лыжах, например, в парке «Сокольники».