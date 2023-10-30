Врач перечислил плюсы и минусы содержания кошек Врач Алендеев: наличие в доме кошки помогает психическому здоровью

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Забота о кошке или каком-либо другом домашнем животном развивает в человеке чувство ответственности, рассказал в беседе с «Царьградом» врач общей практики Сергей Алендеев. Он подчеркнул, что это само по себе оказывает положительное влияние на психическое здоровье.

Забота о других очень полезна в первую очередь с точки зрения психологии. Человек, что бы мы там себе ни выдумывали, существо социальное. А в условиях, когда наш социум нередко ограничивается экраном монитора, забота о домашнем животном может помочь вашему психическому здоровью, — объяснил специалист.

Издание также отмечает, что, согласно результатам исследования, длившегося 10 лет и охватившего 4,43 тысячи человек в возрасте от 30 до 75 лет, выяснилось, что наличие в доме кошки помогает снизить риск инфаркта на 30%. Кроме того, известно, что кошки могут отвлекать хозяев от мрачных мыслей, поднимать им настроение и даже способствовать более глубокому и здоровому сну.

В то же время, как напомнил Сергей Алендеев, любые домашние животные могут стать причиной возникновения аллергических реакций.

Шерсть — сама по себе аллерген. К тому же есть риск, что выделяемый животным секрет пагубно отразится на вашем здоровье, — рассказал врач.

Кроме того, по его словам, кошки считаются главными распространителями токсоплазмоза — инфекционного заболевания, способного негативно повлиять на развитие плода в случае, если им заразилась беременная женщина. Однако, если соблюдать меры гигиены, при отсутствии аллергии от кошки будет только польза, резюмировал эксперт.

Ранее фелинолог Людмила Макарова рассказала, что при воспитании кошки не следует прибегать к физическому наказанию, иначе животное замкнется и будет относиться к хозяину отстраненно. По словам специалиста, также не имеет смысла повышать голос на питомца: криком от нежелательного поведения кошку отучить не получится.