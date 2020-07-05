Врач оценил опасность вспышки бубонной чумы для россиян

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Специалист по особо опасным инфекциям, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов оценил угрозу бубонной чумы для россиян. По его словам, в восточных странах возникновение очагов чумы является делом привычным. В то же время в России это заболевание также возникает регулярно в определённых регионах.

Китай и Монголия — это тысячелетние природные очаги чумы, так же как наши Иркутская область, Алтай, Тува. Это в природе всегда так было, есть и думаю, что будет от Чингисхана и так далее. Поэтому ничего в этом удивительного нет, — рассказал он в интервью радиостанции «Говорит Москва».

Он отметил, что вспышка чумы была зарегистрирована, к примеру, осенью в Китае. В России заболевание было выявлено на Алтае несколько лет назад.

Специалист пояснил, что чума по опасности превосходит коронавирус. Не случайно в Китае, где выявили пациента с подозрением на бубонную чуму, объявили третий уровень эпидемиологической опасности.

Третий уровень — это пишут по западным стандартам, 4 уровня есть. Самые высокие — 3-й и 4-й. Вот чума из бактериальных инфекций — это 1-я группа опасности. Коронавирус относится, кстати, ко второй, — заметил эксперт.

Ранее NEWS.ru писал, что жителям районов Северного Китая угрожает бубонная чума. В автономном районе Внутренняя Монголия был выявлен пациент с признаками этого заболевания. Из-за этого в хошуне Урад-Чжунци, в городе Баян-Нур, объявили третий уровень эпидемиологической угрозы. Местное население просят соблюдать меры безопасности.

На прошлой неделе власти Монголии ввели карантин в двух районах провинции Ховд на западе страны из-за нескольких случаев заболевания бубонной чумой. Меры действуют с 10:00 29 июня до особого распоряжения.