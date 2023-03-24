Врач объяснила, почему на упавшем в обморок нужно расстегнуть одежду Терапевт Иванова: потерявшему сознание расстегните одежду и откройте в помещениях окна

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Терапевт Ксения Иванова рассказала NEWS.ru, что теряющего сознание человека лучше постараться подхватить и аккуратно положить на бок, чтобы язык не запал, и пациент не захлебнулся рвотными массами (если состояние объясняется приступом эпилепсии). Она добавила, что на внезапно упавшем в обморок необходимо расстегнуть одежду, а потом открыть окна, так как больной нуждается в притоке свежего воздуха.

Если вы видите теряющего сознание, попробуйте его подхватить и аккуратно уложить на бок, чтобы не запал язык или человек не захлебнулся рвотными массами если это вдруг приступ эпилепсии. Нужно увеличить количество поступающего свежего воздуха. Откройте окна, расстегните на пострадавшем одежду, отодвиньте толпу шагов на пять, — подчеркнула эксперт.

Медик отметила, что если перед обмороком гражданин находился на жаре, то его лучше перенести в тень, но не в помещение, а если ЧП произошло на морозе — то обеспечить теплом.

Обязательно вызывайте скорую помощь. Причин обморока очень много. После произошедшего человеку необходимо обязательно обратиться к терапевту, неврологу или кардиологу в кратчайшие сроки, чтобы исключить или наоборот вовремя выявить опасные заболевания, которые могли стать причиной обморока, — заявила Иванова.

По ее словам, главной причиной внезапных обмороков является нарушение кровоснабжения головного мозга. Эксперт добавила, что проблемы с кровоснабжением мозга могут говорить об интоксикации, потере крови, болезнях ЖКТ и стрессе.

Ранее кандидат исторических наук и профессор школы востоковедения НИУ ВШЭ Андрей Карнеев внезапно упал в обморок в эфире передачи «Вечер с Владимиром Соловьевым». Эксперт считает, что потерял сознание из-за недосыпа и переутомления, инцидент никак не связан с обсуждаемой темой. Карнеев рассказал, что на съемочную площадку быстро вызвали скорую помощь, а до дома он добрался самостоятельно.