Врач объяснила опасность африканской чумы свиней для людей Врач Филимонова рассказала, что чума свиней не опасна для человека

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Вирус африканской чумы свиней (АЧС), вспышки которой был зафиксированы в нескольких регионах России, не опасен для людей, но представляет экономическую угрозу, рассказала интернет-изданию «Подмосковье сегодня» врач Екатерина Филимонова. По ее словам, когда в хозяйстве находят зараженную свинью, в нем изолируются все животные, а продукты их убоя прекращают продавать. Эксперт отметила, что вспышки АЧС опасны для страны именно тем, что эта болезнь приводит к закрытию предприятий и разорению хозяйств.

Если в каком-то хозяйстве обнаруживают больную свинью, то карантину подлежат даже птицы, которые есть в этом хозяйстве. Ветеринарные службы изолируют животных, а продукты их убоя прекращают продавать <...> Для человека АЧС опасна прежде всего экономически. Она разоряет огромные хозяйства, приводит к массовому забою скота и закрытию крупных предприятий, — рассказала Филимонова.

Врач пояснила, что вирусом АЧС в дикой природе болеют только свиньи и кабаны, однако в качестве переносчиков могут выступать и другие живые существа, в том числе человек. Специалист уточнила, что несмотря на безопасность африканской чумы свиней для людей, мясо зараженных животных не попадает на прилавки официальных магазинов, за этим следит ветконтроль. В связи с этим Филимонова призвала избегать покупки мяса в несанкционированных торговых точках.

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