Врач объяснил, как не задохнуться во сне Врач-пульмонолог Овечкин объяснил, как не задохнуться во сне

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Как правило, остановка дыхания во сне является синдромом обструктивного апноэ сна, рассказал в разговоре с NEWS.ru врач-пульмонолог Вячеслав Овечкин. Эксперт объяснил, что при подозрении на данный недуг необходимо обратиться к врачу.

Как правило, остановка дыхания во сне, это синдром обструктивного апноэ сна. Это достаточно серьезное заболевание, которое, правда, довольно хорошо поддается лечению, так как в основном этот недуг связан с избыточным весом, — сказал Овечкин.

Также эксперт отметил, что одним из признаков этого недуга может стать банальный храп.

Дыхание во сне начинает становиться малоэффективным, снижается уровень насыщения крови кислородом, что в определенный момент и приводит к остановке дыхания и последующей смерти. Одним из самых распространенных симптомов в данном случае является храп, потому что храп, как правило, вызывается ослаблением мышц глотки и, соответственно, при нависании они могут перекрывать бронхолегочные пути, тем самым перекрывая доступ кислорода в организм. То есть если человек храпит, то это достаточно веское основания для посещения врача, — отметил Овечкин.

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