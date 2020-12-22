Врач неотложки рассказал, что детям и пьяным нельзя взрывать петарды

https://static.news.ru/photo/953439fc-4456-11eb-9132-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Пиротехникой не должны пользоваться дети и пьяные взрослые. Об этом заявил заместитель главного врача по медицинской части станции скорой и неотложной медицинской помощи им. А. С. Пучкова Артём Хисамов.

По его словам, пиротехнические изделия очень опасны. При неправильном использовании петард можно получить серьёзные травмы, в том числе конечностей и лица. Порою это приводит к дефектам на всю жизнь, сообщил он РИА Новости.

Поэтому пиротехническими изделиями не должны пользоваться дети. Не допускайте к использованию самых выпивших и активных людей, — цитирует его агентство.

По мнению Хисамова, правило безопасности в работе с пиротехникой простое: пиротехническое изделие должен запускать самый трезвый и адекватный человек.

Ранее депутаты от «Единой России» Сергей Неверов и Владимир Бурматов предложили ввести административную ответственность за нарушение правил использования пиротехники.

Депутаты предлагают установить возрастное ограничение на приобретение, хранение и использование пиротехники — от 18 лет, а также обязать использовать её исключительно на специально отведённых для этого площадках. Кроме этого, предлагается внести изменения в административный кодекс РФ в части установления ответственности за нарушение требований безопасности при распространении и использовании пиротехнических изделий I–III классов опасности.

NEWS.ru писал, что новая редакция правил противопожарного режима разрешит россиянам с 1 января 2021 года использовать в зданиях мелкие петарды и небольшие фейерверки-фонтаны. Речь идёт о пиротехнических изделиях не выше второго класса опасности. В настоящее время в России в помещениях можно лишь зажигать бенгальские огни и пользоваться хлопушками.