Врач назвала главное правило при борьбе с кишечной инфекцией Врач Раченкова: в лечении кишечной инфекции важно пить много жидкости

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Чтобы вылечить кишечную инфекцию, нужно пить очень много жидкости с электролитами, солями и глюкозой, рассказала в беседе с «360» врач-инфекционист Любовь Раченкова. По ее словам, рост заражений этой инфекцией всегда увеличивается с приходом весны, но в Оренбургской области в этом году ситуацию усугубил паводок.

В Оренбургской области паводок повлиял на качество водопроводной воды, отметила врач. Туда попали возбудители: бактерии и вирусы.

Заражение происходит алиментарным путем, то есть через рот. Возбудитель может попасть в организм через предметы обихода, через недоброкачественную воду или продукты питания, — уточнила специалист.

Раченкова отметила, что к главным признакам заражения острой кишечной инфекцией относятся лихорадка и диарея, которые могут сильно обезвоживать человека. В зоне повышенного риска маленькие дети и люди старше 65 лет, поэтому им необходимо в случае заболевания обратиться за профессиональной медицинской помощью.

В лечении этого заболевания главное много пить, например, чай с сахаром или минеральную воду, порекомендовала медик. Минимально в день нужно выпивать от 2,5 до 3 л жидкости. Кроме того, надо принимать абсорбенты, которые помогают выводить из организма токсичные продукты.

Ранее хирург Александр Умнов рассказал, что из-за прорыва дамбы Орску грозят вспышки холеры, дизентерии и сальмонеллеза. Он отметил, что в подтопленных домах также может образоваться плесень.