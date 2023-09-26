Врач назвал отличие переедания от пищевого отравления Врач Белоусов: при переедании недомогание развивается постепенно

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Отличить переедание от отравления можно по скорости развития недомогания, рассказал врач-гастроэнтеролог Евгений Белоусов. В разговоре с РИАМО он уточнил, что после нескольких часов активного употребления пищи в желудке возникает дискомфорт. В случае с отравлением человек почувствует резкую боль, также может повыситься температура.

Обычно чувство переедания возникает постепенно: чем больше едите, тем сильнее чувство тяжести в желудке. В этом случае способ избавления простой: остановитесь, перестаньте набивать желудок, — пояснил врач.

По словам специалиста, до сих пор существует так называемый культ еды, когда люди, приходя в ресторан, стремятся заказать максимальное количество блюд. Он посоветовал не заставлять себя съедать большие порции — большинство заведений сейчас предлагает забрать остатки еды с собой.

При пищевом отравлении у человека могут возникнуть тошнота, рвота и расстройство пищеварения. Гастроэнтеролог подчеркнул, что это происходит из-за попадания в организм инфекционного агента. Заболевание развивается быстро и может длиться до пяти дней. Белоусов посоветовал восполнять дефицит воды в организме, а при ухудшении состояния вызвать скорую помощь.

Хирург Александр Умнов ранее предупредил, что боли в животе являются распространенным симптомом, который может указывать как на язву желудка, так и на смертельно опасное кишечное кровотечение. Кроме того, боли могут свидетельствовать о пищевом отравлении.