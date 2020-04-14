Врач Мясников: проблемы могут быть такие, что COVID-19 за счастье покажется

https://static.news.ru/photo/dea1acae-7dec-11ea-a665-fa163e074e61_660.jpg Фото: facebook.com/drmyasnikov

Врач и известный телеведущий Александр Мясников рассказал об отличиях самоизоляции от карантина и предположил, что чрезмерное затягивание режима самоизоляции может привести к более тяжёлым последствиям, чем коронавирус.

По словам доктора, остановить распространение коронавирусной инфекции может запрет на выход из дома, однако в России принцип карантина не соблюдается, в частности, продолжает работать общественный транспорт. На данный момент ситуация в стране не настолько критичная, поэтому россияне позволяют себе более гибкий подход к карантину, считает Мясников.

Я лично уверен, что изоляция не должна быть продлена больше определенных сроков, поскольку потом проблемы могут быть такие, что COVID-19 за счастье покажется. Вот сейчас уже домашнее насилие, психические болезни, обострение хронических болезней, а еще это усугубляется экономическим положением людей. Здесь система сообщающихся сосудов: чем строже карантин, тем больше последствий для психических, медицинских и экономических проблем, но чем меньше карантин, тем больше возможностей по переносу инфекций, — цитирует врача Радио Sputnik.

Как писал NEWS.ru ранее, часть населения России не воспринимает коронавирус всерьёз. Об этом заявила представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович. Она считает, что российское население может соблюдать карантинные требования, но существует часть населения, которая не воспринимает опасность от этого вируса в полной мере. Вуйнович подчеркнула, что «вирус меняется», воздействуя не только на пожилых и людей с сопутствующими заболеваниями, но и на подростков и молодых людей.