На протяжении как минимум последних девяти лет ежегодно замуж выходят около 15 тысяч россиянок в возрасте 55-59 лет. При этом больше всего таких невест в прошлом году было в столице. Специалисты отмечают: браки, в которые женщина вступает в пожилом возрасте, обычно более крепкие и осознанные. О том, что толкает представительниц прекрасного пола этих лет на регистрацию семейного союза, — в материале NEWS.ru.

В 2019 году в Москве в брак вступили 1363 женщины в возрасте от 55 до 59 лет. Этот показатель стал самым высоким среди всех регионов России. На втором месте расположилось Подмосковье — там на поздний брак решились 1084 женщины. Тройку лидеров замкнул Санкт-Петербург (802). Меньше всего возрастных невест оказалось в Ненецком автономном округе (4). Об этом свидетельствуют данные Росстата, с которыми ознакомился NEWS.ru.

На брак в возрасте 55-59 лет женщины обычно решаются из-за изменения привычного темпа жизни. К этому моменту у некоторых вырастают не только дети, но и внуки. Круг общения человека — как дружеского, так и рабочего — сужается. В частности, из-за выхода на пенсию. Женщина в таком возрасте зачастую становится менее занятой и нужной окружающим. Более того, у неё возникает страх старения и смерти. В таком состоянии представительнице прекрасного пола как никогда необходимо, чтобы рядом был близкий человек со схожими интересами. Об этом в разговоре с NEWS.ru заявил клинический психолог и сексолог Валентин Денисов-Мельников.

При этом в брак женщины в возрасте 55-59 лет вступают в том случае, если прежде развелись, — к примеру, в 30-40 лет.

В 55-59 лет женщины очень редко разводятся, чтобы выйти замуж вновь. В этом возрасте они достаточно консервативны и предпочитают сохранить те отношения, которые у них есть. Обычно на шестом десятке женщины выходят замуж за людей, с которыми уже общались раньше и, возможно, даже хотели заключить союз. Однако не делали этого в молодости из-за неодобрения родителей или детей. Также стоит отметить, что некоторые женщины в возрасте предпочитают узаконить отношения из-за юридических моментов. Пара могла жить в гражданском браке несколько десятков лет, но теперь увеличивается вероятность, что кто-то из супругов умрёт и второму придётся распоряжаться общим имуществом. Валентин Денисов-Мельников клинический психолог и сексолог клинический психолог и сексолог

Новые краски в серые будни

Игорь Иванко/АГН «Москва»

Женщины, которые вступают в брак после 50 лет, в большинстве своём принимают осознанное решение. В таком возрасте они понимают в отношениях намного больше, чем девушки в 20-30 лет, отметила в разговоре с NEWS.ru социальный психолог Наиля Бирарова.

По её словам, возрастные браки зачастую бывают более крепкими, чем союзы молодых людей. Связано это с тем, что в 55-59 лет женщины обладают определённой мудростью, знаниями житейской психологии и разбираются в мужчинах. Во многих конфликтах с партнёром они предпочитают не поддаваться эмоциям, а вести разговор конструктивно и пытаться найти компромисс.

Женщинам в возрасте зачастую не присуща эмоциональная спесь, которая мешает человеку здраво мыслить. Обычно они ставят в приоритет душевное спокойствие и равновесие в паре. А молодым девушкам зачастую важнее доказать свою правоту. При этом крепкие и надёжные браки у возрастных женщин порой получаются и с молодыми партнёрами от 20 до 30 лет. Наиля Бирарова социальный психолог социальный психолог

В прошлом году большинство женщин вышли замуж в 20–24 года, так сделали свыше 33% россиянок. Дамы в возрасте 25–29 лет регистрировали свои отношения с мужчинами чуть реже — 30% от общего числа. В свою очередь, надеть свадебное платье в 30—34-летнем возрасте удалось только 22% представительниц прекрасного пола.

Большинство мужчин женятся в возрасте 25–29 лет, таких оказалось 35% от общего числа брачующихся. Чуть реже становятся супругами в 30–34 года — 26,5%. Надевают костюм жениха в 35–39 лет только 14% представителей сильного пола.