ФСБ задержала американца, подозреваемого в сборе секретных биоданных ФСБ возбудила уголовное дело против американца за шпионаж по биологической тематике

ФСБ возбудила уголовное дело против американца по статье о шпионаже (статья 276 УК РФ). По информации, представленной на сайте спецслужбы, его подозревают в сборе информации по биологической тематике, которая несла угрозу безопасности РФ. Ему грозит от 12 до 20 лет лишения свободы.

Американец подозревается в сборе разведывательной информации по биологической тематике, направленной против безопасности Российской Федерации, — сказано в сообщении.

Ранее стало известно, что в Министерстве госбезопасности Луганской Народной Республики возбудили уголовное дело против сотрудника СММ ОБСЕ из Великобритании. Согласно заявлению ведомства, обвиняемый передавал данные о расположении подразделений ЛНР иностранным спецслужбам, а те в рамках программы партнерства с НАТО — украинской стороне, которая использовала их для обстрелов территории.

До этого сообщалось об аресте двух жителей Севастополя, передававших СБУ данные о российских военных объектах, по делу о госизмене. Согласно данным спецслужб, агенты с Украины завербовали одного из задержанных еще в 2016 году. После начала спецоперации он передавал данные о расположении объектов российского Министерства обороны за денежное вознаграждение.