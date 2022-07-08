Востоковед назвал терактом покушение на экс-премьера Японии Синдзо Абэ Востоковед Казаков назвал терактом покушение на экс-премьера Японии Синдзо Абэ

Фото: EPA/TASS

Покушение на бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ, вероятно, является терактом, рассказал NEWS.ru старший научный сотрудник Института Дальнего Востока РАН Олег Казаков. Эксперт не исключил, что у задержанного силовиками подозреваемого проблемы с психикой. Собеседник отметил, что вряд ли нападавший является «частью какой-то большой команды». Казаков подчеркнул, что «браться за оружие» — не в менталитете японцев, кроме того, островное государство — одно из самых безопасных в мире, где нет свободного хождения огнестрела. Востоковед также отметил вклад Синдзо Абэ в развитие российско-японских отношений.

Скорее всего, это терроризм. Тот, кто это сделал, скорее всего, человек с проблемами с психикой. Является ли он частью более большой команды — сказать сложно, скорее всего — одиночка. <...> Это не в менталитете японцев — [брать в руки оружие]. Там нет свободного хождения оружия, это одна из самых безопасных стран. ОПГ там очень жестко подавляют, силовики постоянно прессуют остатки Якудзы. Абэ не сделал ничего такого, за что его можно ненавидеть. Он достойно работал и достойно представлял свою страну во внешней политике, — добавил Казаков.

По его словам, политики азиатской страны не заботятся о своей безопасности так, как их коллеги из других государств, прежде всего из России — в Японии «нет железной охраны, которая стоит и никого не пускает». Востоковед отметил, что Абэ подвергся нападению, фактически находясь на рабочем посту — выступая перед народом островного государства. Казаков отметил, что для японского общество произошедшее станет настоящим шоком.

В настоящее время бывшему главе кабмина делают переливание крови. Об этом сообщает Yahoo Japan. По словам японского политика и члена партии ЛДПЯ, «ситуация не внушает оптимизма». Нападение на Абэ произошло около 11:30 по местному времени (5:30 мск), во время его уличного выступления в городе Нара. Политика доставили в больницу. Сообщается, что он в критическом состоянии.

Позже стало известно, что подозреваемый в нападении на Абэ задержан. Он не оказывал сопротивления. Его личность установлена. По имеющимся данным, это 40-летний житель города Нара Тэцуя Ямагами.